أتلتيكو مينيرو يقترب خطوة جديدة من لقب الدوري البرازيلي

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اقترب فريق أتلتيكو مينيرو خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه جوفينتود 2/ صفر فجر الأحد بالمرحلة الرابعة والثلاثين.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز جريميو على مضيفه شابيكوينسي 3 /1 وفلامينجو على مضيفه انترناسيونال 2 /1 وفورتاليزا على ضيفه بالميراس 1 /صفر وتعادل أتليتيكو جويانيينسي مع سييارا 1 /1.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة من 33 مباراة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه فلامينجو.

ويحتاج أتلتيكو مينيرو لثلاثة انتصارات أخرى من أخر خمس مباريات له هذا الموسم لكي يتوج رسميا باللقب بصرف النظر عن نتائج ملاحقه المباشر فلامينجو.

وتقمص هالك دور البطولة في فوز أتلتيكو مينيرو حيث تقدم بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 72 وبعد خمس دقائق سجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وعلى ملعب بيرا ريو تقدم فلامينجو بهدفين على مضيفه إنترناسيونال عن طريق جابرييل باربوسا وأندرياس بيريرا في الدقيقتين الرابعة و11 ثم رد تايسون بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.