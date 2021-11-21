بريطانيا تدعو بروكسل لسرعة التوصل لاتفاق بشأن ترتيبات ما بعد بريكست

شدد الاتحاد الأوروبي بأنه يجب أن تكون هناك "نظرة عامة" للسلع التي يمكن أن تدخل سوقه الموحدة، وسط دعوات للتحرك الفوري لإيجاد حلول لترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكست) في أيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الأحد.

وتخوض بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات مكثفة بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى منع عمليات تفتيش على طول الحدود الأيرلندية، وهو وضع يتخوف الطرفان من إمكانية تهديده استقرار الوضع في أيرلندا.

وتقول الحكومة البريطانية إن ذلك يتسبب في اضطرابات هائلة للأعمال وسبل العيش في أيرلندا الشمالية، لكن الجانبين عاجزان عن التوصل لاتفاق بشأن كيفية تنفيذ ذلك البروتوكول.

وحذر الوزير البريطاني لملف بريكست ديفيد فروست من أن بريطانيا ستضطر إلى حماية موقفها "بطرق أخرى" إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وكتب في صحيفة "ميل أون صنداي" قائلا إن "المشاكل الحالية مع البروتوكول تصل إلى قلب سلامتنا الإقليمية، بما يعني دولة واحدة وسوق واحد."

وقال: "مازلت آمل في أن يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يظهر الطموح المطلوب لعلاج المشكلة بالاتفاق. إذا لم يتمكن، سنضطر بالطبع إلى حماية موقفنا بطرق أخرى".