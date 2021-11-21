وزير الخارجية الياباني: عقد الاجتماع الثاني للقمة الرباعية في سبتمبر 2022

صرح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، بأنه يتوقع أن تستضيف بلاده اجتماع القمة الرباعية المقبل، مع قادة الولايات المتحدة وأستراليا والهند في سبتمبر 2022.

وقال هاياشي، في تصريح أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: "عقد الاجتماع الأول لزعماء الرباعية في شهر سبتمر من العام الجاري، وبما أنه تقرر عقد القمة الرباعية سنويًا من الآن فصاعدًا، أعتقد أن الاجتماع التالي سيكون أيضًا في شهر سبتمبر من عام 2022 المقبل".

وذكرت وكالة أنباء كيودو في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن الاجتماع الثاني لقادة المجموعة الرباعية قد يعقد في اليابان في الربيع المقبل.

وفي 24 سبتمبر 2021، استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في البيت الأبيض في أول قمة شخصية على الإطلاق لزعماء الرباعية.

وتشمل المجموعة التي تضم أربع دول، والتي يطلق عليها من الناحية الفنية الحوار الأمني ​​الرباعي، الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.