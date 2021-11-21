موسكو: زيادة تدفق المهاجرين إلى روسيا بغرض العبور إلى أوروبا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر جريبينكين، ازدياد تدفق طالبي اللجوء على روسيا للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال جريبينكين ، في تصريحات اليوم الأحد:" نسجل ازدياد تدفق مواطني بلدان الشرقين الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرقي آسيا على بلادنا للعبور منها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل".

وأضاف" أن الهجرة غير الشرعية لا تزال تمثل مشكلة حادة حتى في ظل جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء يدخلون الأراضي الروسية قادمين من دول آسيا الوسطى وأوكرانيا ومولدوفا ، لافتا إلى " أن أكثر من 20 ألف مواطن أجنبي يتم ضبطهم على حدود روسيا سنويا لدى محاولتهم دخول أراضينا بصورة غير شرعية" .

وأوضح أن السلطات الروسية نجحت خلال عامي 2020 و2021 في وقف أنشطة 182 مهربا للمهاجرين ومنع دخول 22,4 ألف أجنبي إلى الأراضي الروسية، مشيرا إلى استمرار محاولات تهريب المخدرات والمهلوسات والمنتجات المقلدة وغيرها من المواد الخاضعة لقانون العقوبات الروسي.