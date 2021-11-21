بايدن يعفو عن ديكين روميين ويعطيهما لقاح كورونا

أصدر الرئيس الأمريكى، جو بايدن عفوا، عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلى فى حديقة الورود بالبيت الأبيض، الجمعة، وذلك فى استمرار لتقليد متبع فى عيد الشكر منذ عقود.

وقال بايدن: «بدلا من طهى هذين الديكين الروميين سيجرى إعطاؤهما تعزيزات»، وذلك فى إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات، التى سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع فى وقت سابق من اليوم.

وقال «من المهم أن نستمر فى تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظرى».

وقبل أن يتحدث، كان الديكان الروميان يتجولان بحرية فى الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن فى الهواء. وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها «فرى بيرد» و«بيرد لاند»، وهى من أعمال فرقة ويذر ريبورت، لحشد من موظفى البيت الأبيض وأطفالهم، وفقا لموقع قناة العربية.

وكان الرئيس الأمريكى الراحل، هارى ترومان، هو أول من يتلقى ديكا روميا من مربى الديوك الرومية فى أمريكا عام 1947 فى تقليد ما زال مستمرا.

وفى عام 1963 قرر الرئيس الراحل، جون كنيدى، إعادة هديته للمزرعة التى جاءت منها.

وكان الرئيس جورج بوش الأب أول رئيس يعفو رسميا عن ديك رومى فى البيت الأبيض عام 1989.