العثور على جثة شخص أجنبي داخل شقة بالتجمع الأول

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة متعفنة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بالعثور على جثة متعفنة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جثة رجل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، فى بداية العقد الثامن من العمر.

وتبين أن الجثة فى حالة تعفن بسبب مرور عدة أيام على الوفاة، وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجسم، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود أى آثار عنف بالأبواب والشبابيك، وعدم وجود أى بعثرة بمحتويات الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.