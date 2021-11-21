حبس متهمين بحيازة 100 طربة حشيش و6 كيلو هيروين في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار وحيازة 100 طربه لمخدر الحشيش، تزن 10 كيلو جرامات، و6 كيلو هيروين، بقصد الاتجار، وبلغت قيمتهم المالية مليون و150 ألف جنيه.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، ألقي القبض عليهما، وذلك أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين، لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لاستخدامها في عملية النقل والترويج.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.