مودعون لبنانيون يتظاهرون أمام مقر البرلمان بمشاركة وزير بحكومة تصريف الأعمال

نفذت جمعية صرخة المودعين والمودعين اللبنانيين وتحالف متحدون، تظاهرة أمام مدخل البرلمان اللبناني في بيروت، وذلك للمطالبة بإسقاط مشروع قانون "الكابيتال كونترول" بصيغته الحالية، بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث بمشروع قانون "الكابيتال كونترول".

وشارك في التظاهرة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي قال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن مشاركته تأتي تضامنا مع المودعين باعتباره أيضا مودعا منذ 30 عاما.

وأضاف: "أي قانون لا يحافظ ولا يعطي ضمانة للإيداعات نحن نقف ضده، الكابيتال كونترول الذي يتم مناقشته اليوم كان يجب إقراره منذ ثلاث سنوات وبالتالي جاء متأخرا، ولا يضمن حقوق المودعين وهو يعطي صك براءة للمصارف كي لا تعيد الأموال".

وتابع: "نطلب من الوزراء والنواب أن يتحملوا مسؤولية أي قرار، والنائب عليه أن يتمعن بالقانون ونحمل المسؤولية للكتل النيابية وأعتقد أنه لن يمر لا هو ولا خطة التعافي المشؤومة".

وأشار إلى أنه "لا يوجد مصارف متعثرة ووضعها صحي، وفي حال أعاد مصرف لبنان الأموال للمصارف سيكون وضعها صحي، يوجد قرار سياسي لإرضاء صندوق النقد الدولي على حساب المودعين وهو قرار مرفوض".