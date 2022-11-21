 وزارة الدفاع اليمنية تعلن تصديها لهجمات حوثية على ميناء الضبة النفطي - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع اليمنية تعلن تصديها لهجمات حوثية على ميناء الضبة النفطي

وكالات
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:13 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:13 م

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية بأن الدفاعات الجوية تصدت "لاعتداءات شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت".

وقال المصدر إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض واسقاط عدد من الطائرات المعادية، فيما أصابت إحداها منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد المصدر جاهزية القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومواقعها للتصدي وردع مثل هذه التهديدات، والاعتداءات الإجرامية السافرة على المنشآت والأعيان المدنية، التي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح أن هذه الهجمات الارهابية المتكررة لا تستهدف فقط المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وإنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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