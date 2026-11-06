اعتقال توماس ماركل والد ميجان دوقة ساسيكس بتهم تتعلق بمواد إباحية خاصة بالأطفال

ذكر مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أنه تم اعتقال توماس ماركل، والد ميجان دوقة ساسيكس، اليوم الجمعة في ولاية فلوريدا، من جانب عملاء فيدراليين بتهم تتعلق بصور لاعتداءات جنسية على أطفال.

وقال المصدران، إنه تم اعتقال توماس ماركل الأب خارج مدينة تامبا.

وجاء اعتقاله عقب تقارير نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية الشعبية، أفادت بأن الأخ غير الشقيق لميجان عثر على مجموعة من الصور لاعتداءات جنسية على أطفال، أثناء إخلائه منزل والدهما في الفلبين.

وقالت ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مؤخرا إنها "تشعر بضيق شديد" إزاء الادعاءات التي تفيد بالعثور على مجموعة من الصور لاعتداءات جنسية على أطفال في المنزل السابق لوالدها.