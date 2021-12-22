وزيرة الخارجية الألمانية تتعهد بنحو 32 مليون يورو إضافية لمولدوفا

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بتقديم مساعدات ألمانية إضافية بقيمة 32.3 مليون يورو لجمهورية مولدوفا، التي تعاني بشكل خاص من عواقب حرب أوكرانيا.

وذكرت مصادر من الوفد الألماني في باريس خلال مؤتمر الدعم الدولي الثالث للجمهورية السوفيتية السابقة اليوم الاثنين أنه من المقرر استخدام هذه الأموال -من بين أمور أخرى- في دعم الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع البنية التحتية للمحليات.

وذكرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه أن وزارتها تتحمل من التعهدات الجديدة 28.7 مليون يورو. وبحسب البيانات، تهدف الأموال في المقام الأول إلى زيادة كفاءة الطاقة في المباني.

وأوضحت شولتسه أن الحكومة الألمانية تريد إرسال إشارة تضامن واضحة لجمهورية مولدوفا، وقالت: "بدعمنا نساعد الأشخاص المعوزين على اجتياز فصل الشتاء بأمان"، مضيفة أن هذا من شأنه أيضا مساعدة مولدوفا على التخلص من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

ومثل أوكرانيا تم إعلان مولدوفا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي. واستقبلت البلاد مئات الآلاف من اللاجئين في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولا يزال يتواجد منهم حوالي 90 ألف لاجئ، ما يزيد من إلحاح تقديم الدعم لمولدوفا.

وتقع مولدوفا بين رومانيا وأوكرانيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.6 مليون نسمة، وهي واحدة من أفقر البلدان في أوروبا. وعُقد أول مؤتمر للمانحين في برلين في أبريل الماضي والثاني في بوخارست في يوليو الماضي، وتم خلالهما إجمالا جمع حوالي 1.2 مليار يورو، بعضها دعم من الموازنات العامة، وأخرى مخصصات لمشاريع وقروض منخفضة الفائدة وتمويل طويل الأجل، على سبيل المثال في قطاع الطاقة. ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في العاصمة المولدوفية شيسيناو العام المقبل.