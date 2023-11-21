أكد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، أنهم يجددون العهد للوقوف إلى جانب الوطن ودعم تنميته، والتعريف بمختلف فرص الاستثمار في مصر، معربين عن شكرهم لوزارة الهجرة لما تبذله من جهود كبيرة على مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج، وتوفير المزيد من المحفزات والميزات لأبناء مصر بالخارج، وربطهم بالوطن، ومن بينها اللقاءات الافتراضية ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والجولات الخارجية ضمن حملة "شارك بصوتك".

وجاء ذلك خلال لقاء عقدته السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مدينة جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة، ضمن جولتها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ضمن حملة "شارك بصوتك"؛ لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور السفير أحمد عبدالمجيد قنصل عام مصر في جدة.

وقدم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقترحًا لعمل معرض للمنتجات المصرية للبيع المباشر، بحيث يتم الدفع بالعملة الصعبة في الخارج والاستلام في مصر، ضمن دعم الآباء في الخارج زفاف أبنائهم وتأثيث أماكن سكن العائلة في مصر، وطلبوا إتاحة عرض منتجاتنا التراثية بشكل إلكتروني وإتاحة سبل التوصيل للخارج.

وفي هذا الصدد، تعهدت وزيرة الهجرة، بعمل نافذة مخصصة ضمن تطبيق المصريين بالخارج، تحت عنوان "سوق المصريين في الخارج"؛ ليكون نافذة على المنتجات المصرية وطرح شرائها للمصريين بالعملة الصعبة والتسليم في مصر وطرح منتجاتنا التراثية، التي تبدعها الأسر المنتجة والفنانون المصريون في مختلف المجالات ودراسة اليات التسليم في الخارج، ما يدعم ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والمشاركة من خلال هذه الفرص ايضا في خلق بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية.

وأعرب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، عن استعدادهم الكامل لدعم مصر اقتصاديا، مثمنين جهود وزيرة الهجرة في تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ومساعيها المستمرة حتى إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الاقتصاد المصري والانضمام للشركة؛ للاستفادة من مختلف المزايا التي تتيحها الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة، أن القنصلية المصرية العامة في جدة من أنشط القنصليات بما تمتلكه من قوى ناعمة وتأثير متميز، مشيدة باختيار السفير أحمد عبد المجيد لهذا المنصب، مشيرة إلى أنه مكسب للمصريين في السعودية وسيترك بصمة جيدة مع الأشقاء في المجتمع السعودي، مؤكدة سعادتها لما وجدته من حفاوة استقبال المصريين بالخارج، والنماذج المتميزة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت جندي، بحرص المصريين بالخارج على حضور هذا اللقاء الثريّ، موضحة أن وزارة الهجرة على عهدها تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم وحلقة الوصل لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في وطنهم.

وقالت: "نحن سند لكل مصري بالخارج وحريصون على حل ما يواجه المصريون بالخارج من عقبات، وتيسير مصالحهم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، التي لا تألو جهدًا في خدمة المصريين حول العالم".