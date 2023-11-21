إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان.

ومن جانبها، أوردت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن استهدافاً جديداً وقع على موقع المنارة عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكان حزب الله اللبناني قال إن المقاومة استهدفت قوة استخبارات إسرائيلية في المنارة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، قال حزب الله إن "المقاومة الإسلامية استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي، وحققت إصابات مباشرة"، وذلك بعد إعلانه، اليوم الثلاثاء، استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية.

جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ الثامن من أكتوبر الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.