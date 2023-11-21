رحب كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، بالعودة مجددا لصفوف فريق مودرن فيوتشر، سواء على سبيل الإعارة مرة أخرى، أو بيع نهائي، في الصفقة التبادلية المرتقبة بين الناديين.

وتم طرح اسم كريم وليد نيدفيد كجزء من صفقة المبادلة المرتقبة بين الأهلي ونادي مودرن فيوتشر لحسم صفقة عمر كمال عبدالواحد.

وعلمت "الشروق" من مصدر مقرب من اللاعب، عن رغبته في الرحيل عن الأهلي، دون إبداء أي أسباب واضحة، وإن كان السبب الرئيسي هو المشاركة، في ظل غموض موقفه في تشكيل المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأبلغ نيدفيد أحد المقربين بموافقته وترحيبه على العودة لصفوف مودرن فيوتشر، وذلك على عكس ما يتردد في وسائل الإعلام برفضه الرحيل وتمسكه بالتواجد داخل الأهلي.

ويدرس الأهلي خلال الساعات الجارية، عرض مودرن فيوتشر مع المدير الفني مارسيل كولر في انتظار قرار المدرب النهائي في هذا الشأن.