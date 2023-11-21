إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس في الشرقية

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بطريق "مصر - الإسماعيلية"، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين بسبب وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس في طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.