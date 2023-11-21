إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس في الشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بطريق "مصر - الإسماعيلية"، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين حدوث إصابة المصابين بسبب وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس في طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان.
وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.