الأونروا تعلن ارتفاع الضحايا بين موظفيها في غزة إلى 108 أشخاص

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إنه تأكد حتى الآن ارتفاع ضحايا موظفي المنظمة جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 108.

وأضاف لازاريني، خلال كلمة ألقاها أمام اللجنة الاستشارية بشأن "الأونروا"، نشرت الوكالة نصها: "لا يمكننا حماية الناس تحت راية الأمم المتحدة"، مشيراً إلى تعرض نحو 67 منشأة تابعة للوكالة لضربات، منها 17 بشكل مباشر.

وأشار إلى أن "معظمهم في المناطق الوسطى والجنوب، حيث وُعِد الناس بالأمان... 176 نازحاً كانوا يحتمون بهذه المنشآت قتلوا، و778 على الأقل جرحوا، يشمل هذا الهجمات الأحدث على مدارس تابعة للأونروا، والتي أدت إلى العشرات من الوفيات والإصابات الإضافية".

وتابع: "الناس في غزة غير آمنين في أي مكان.. 1.7 مليون شخص، 80% من السكان تقريباً، نزحوا من منازلهم، وانتقلوا إلى نصف قطاع غزة. أكثر من 900 ألف شخص يحتمون بمنشآت الأونروا، بما في ذلك في الشمال."

وأشار إلى أن الظروف في تلك الملاجئ "لا توصف"، قائلا: "إنها مكتظة بشكل هائل وغير صحية بشكل صادم. في المتوسط، يتشارك 150 شخصًا مرحاضا واحدا، ويتشارك 700 شخص في مساحة استحمام (دش) واحد عند توفره".

وأوضح أن "البؤس الناجم عن القصف يتفاقم بسبب آثار الحصار الوحشي. وينتشر الجوع والعطش على نطاق واسع مثل الخوف والقلق".