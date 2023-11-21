بيربوك: يتعين على إسرائيل إدانة عنف المستوطنين وتعقب أعمال العنف هذه جنائيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تنتمي لحزب الخضر، عن تأييدها للمسئولية الدولية على غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة على القطاع.

وفي مقابلة مع قناة "دي دابليو" في برنامج "جعفر توك" أجابت بيربوك على أسئلة المذيع جعفر عبد الكريم في برلين.

وقالت بيربوك إنه لن تكون هناك حلول سهلة لهذا الصراع الصعب للغاية، مشددة على أنه "من أجل ضمان الأمن، هناك حاجة لمسؤولية دولية... لأنه في هذا الوضع، حيث وقعت أسوأ الجرائم، فإن الجهات الفاعلة في المنطقة لم تعد لديها المزيد من الثقة. وأنا أرى ذلك أيضا".

وكانت بيربوك زارت المنطقة عدة مرات منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس على الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر.

يشار إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى تصنف حركة حماس كمنظمة إرهابية، كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية في حوارها مع "دي دابليو"، مشاعرها تجاه العنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وقالت إنه "لا يمكن لأي شخص يجلس هنا في برلين الهادئة والآمنة أن يتخيل حقا ما يعنيه هذا بالنسبة للناس هناك".

وأضافت "التقيت بأب وزوج من عائلات الرهائن، ممن يحملون جوازات سفر ألمانية. ووصف لي كيف تم اختطاف زوجته وابنتيه الصغيرتين. من الصعب أن تتحمل عندما تتخيل أن هؤلاء هم أطفالك. وكان لدي الشعور نفسه عندما كنت في رام الله. حيث تحدثت مع رجل ماتت زوجته وابنه الوحيد في غزة".

وجددت بيربوك موقفها الرافض لوقف إطلاق النار في هذا الوقت. وقالت حرفيا: "إن وقف إطلاق النار يعني أنه يجب على إسرائيل التفاوض مع حماس على عدم تبادل إطلاق النار بين الجانبين. وهذا سيعني أن إسرائيل لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في ظل إرهاب الصواريخ المستمر. حماس توضح كل يوم: إنها تريد محو إسرائيل من الخريطة. هذا يعني: أنها تريد محو إسرائيل، وفي مثل هذا الوضع يجب أن تحمي إسرائيل شعبها" بحسب وصفها.

بيد أنّ بيربوك أكدت أنها في الوقت نفسه تحاول، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمريكيين والعديد من ممثلي الدول العربية، بذل كل ما في وسعهم لضمان توفير أماكن آمنة للأشخاص في غزة، حيث يمكن تزويدهم بمياه الشرب والأدوية.

وقالت بيربوك "كان هذا أيضا ما أطالب به عندما كنت في إسرائيل، وأوضح للحكومة الإسرائيلية، أنه يجب حماية الناس في غزة، والقتال ضد حماس، وليس ضد السكان المدنيين في غزة، الأبرياء، النساء والأطفال، الفلسطينيين الأبرياء".

وانتقدت بيربوك مرة أخرى بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقالت: "يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتياهو) أن يدين عنف المستوطنين، ويلاحقهم قضائيا؛ فهذا أيضا في مصلحة أمن إسرائيل. وفيما يتعلق بالأمن في الضفة الغربية، فإن إسرائيل مسؤولة عن ضمان عدم تصعيد الوضع هناك أكثر".

ورفضت الوزيرة الألمانية بشدة الاتهامات الموجهة من مسلمين في ألمانيا أيضا، بأنه بالنظر إلى تاريخ ألمانيا، فإن برلين تولي اهتماما أقل بمعاناة الناس في قطاع غزة والأراضي المحتلة وتولي اهتماما أكبر بالإسرائيليين.

وأكدت بيربوك أنّ دعم وجود دولة إسرائيل كان وسيبقى مصلحة وطنية ألمانية قائلة "إنّ بلدي، الحكومة النازية في ألمانيا قتلت أكثر من 6 ملايين يهودية ويهودي. وعندما ينتقد بعض الأشخاص الآن كيف نتحدث عن الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية - التي بني عليها القانون الدولي لضمان عدم تكرار الإبادة الجماعية مرة أخرى - أجده أمرا مقلقا للغاية".

كذلك أعربت الوزيرة الألمانية عن انزعاجها لأن بعض الجمعيات الإسلامية في ألمانيا أدانت الهجوم على إسرائيل في بداية أكتوبر، ولكن ليس جميعها، وقالت "لا أجد أنه من الغدر فقط تأليب معاناة ضد أخرى، بل إن ذلك يؤلمني كإنسان وكأم". ويجب على ألمانيا أن تستمر في اتخاذ إجراءات ضد العنصرية ومعاداة السامية، بما في ذلك عبر قانون العقوبات أيضا.