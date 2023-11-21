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نفى مصدر بنادي الاتفاق السعودي وجود أي مفاوضات رسمية أو حتى شفهية مع أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادي الزمالك من أجل التعاقد معه.

كان سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب قد أكد وجود اهتمام من جانب نادي الاتفاق بالتعاقد مع اللاعب وأنه سيتم إرسال عرض رسمي خلال أيام لإدارة الزمالك من أجل دراسته والبت فيه.

أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إلى أن اسم فتوح لم يُطرح من الأساس ولا توجد رغبة لدى إدارة الاتفاق في التعاقد معه.

وأضاف أن النادي السعودي يهدف للتعاقد مع لاعبين من أوروبا، وذلك بسبب المنافسة القوية التي يشهدها دوري روشن الموسم الحالي والتعاقدات الكبرى.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي لكنه لا يحق له التوقيع لأي ناد آخر سوى في نهاية الموسم بحسب بنود عقده.