الأهلي يتصدر نهائي الدوري الممتاز للكاراتيه

أسفرت منافسات نهائي بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه، المقامة على صالة جامعة حلوان لموسم 2024-2025، عن تتويج النادي الأهلي بالمركز الأول، متصدرًا ترتيب الفرق المشاركة في البطولة التي شهدت حضور أبطال العالم ونجوم المنتخب الوطني، مما أضفى طابعًا تنافسيًا قويًا على المواجهات، كما ظهر من خلال نتائج الفرق.

واحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فيما جاء نادي الزهور في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وجاء ترتيب بقية الفرق على النحو التالي:

حدائق الأهرام، الرباط والأنوار، الرواد، صيد المحلة، الصيد المصري، بلطيم، بورفؤاد، هليوليدو، أخميم، القناة، الأتوبيس، الناصرية.

أُقيمت البطولة تحت رعاية محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، وبحضور ومتابعة وليد الهلالي، مدير البطولات المحلية والمستشار الفني للفرق القومية، وأحمد أبو المجد، رئيس لجنة المسابقات.

وأدار البطولة تحكيميًا الحكم الدولي الدكتور عماد السُرسي، رئيس اللجنة العليا للحكام، إلى جانب الحكم الدولي طارق رجائي، سكرتير اللجنة العليا للحكام.