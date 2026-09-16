نائب رئيس وزراء كوريا الجنوبية: يجب أن نواصل تطوير الذكاء الاصطناعي بدون توقف أو تأخير

قال نائب رئيس وزراء كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه يجب على سول الاستمرار في تطوير الذكاء الاصطناعي بدون توقف أو تأخير، مما يعد موقفا حاسما في النقاش العالمي الحالي الدائر بشأن وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لكونها مقرا لشركات تمثل ركيزة لانتاج الرقائق الإلكترونية مثل ساموسنج واس كيه هينكس، تعد كوريا الجنوبية من أكبر المستفيدين من انتعاش مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما أدي لارتفاع الطلب على أشباه الموصلات والأجهزة المصنعة محليا. ولكن حتى الآن، فإن كوريا الجنوبية ليست في وضع يمكنها من إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشي مع مقترحات رؤساء الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي مثل انثروبيك بي بي سي وأوبن ايه أي في الولايات المتحدة.

وكتب كيونج أون باي، الذي يشغل أيضا منصب وزير العلوم، عبر تطبيق " أكس"" من وجهة نظر كوريا الجنوبية، أعتقد أن هناك أمرا واحدا يبدو جليا، وهو أننا لا نستطيع تحمل تكلفة إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي حاليا".

وأضاف" هناك اختلاف جوهري بين الدول المتقدمة بالفعل التي تختار إبطاء وتيرة التطوير و الدول التي تحاول اللحاق بالركب علاوة على محاولة إيجاد سوق جديد".