وزير الخارجية الإيراني يصل إلى السعودية

أفادت وكالة «مهر» بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصل قبل دقائق إلى مطار مدينة جدة، على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى.

ويُجري عراقجي خلال هذه الزيارة مباحثات مع كبار المسئولين السعوديين، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني مساء السبت إلى الدوحة، للمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الإيراني – العربي.

وتأتى هذه الزيارة قبيل جولة الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل إلى المنطقة؛ حيث إنه من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل.

من جهة ثانية، من المقرر أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط، وقد انطلقت المحادثات غير المباشرة منذ 12 أبريل الماضي حول الملف النووي بوساطة عمانية، وعقد الطرفان حتى الآن 3 جولات منها اثنتان في مسقط وواحدة في روما.