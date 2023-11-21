إيهود باراك: إسرائيل بنت المخابئ تحت مستشفى الشفاء في أثناء حكمها للقطاع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن تل أبيب بنت مخابئ تحت مجمع الشفاء الطبي على يد مطورين إسرائيليين.

وأوضح خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، مساء الإثنين: «من المعروف منذ سنوات عديدة أن حماس لديها مخابئ بناها في الأصل مطورون إسرائيليون، أسفل مستشفى الشفاء، وتم استخدامها كمركز قيادة لحماس ونوع من ملتقى عدة أنفاق وهي جزء من نظامهم»- حسبما قال.

وأضاف أنه لا يعلم إلى أي مدى يعتبر هذا المكان مركزا رائدا، وربما لا يكون مركز القيادة الوحيد، مشيرا إلى أن هناك عدة مواقع أخرى تحت مستشفيات أو في أماكن حساسة أخرى، ولكنه من المؤكد أنه جرى استخدامه من قبل حماس خلال هذا الصراع- على حد زعمه.

وبسؤاله عما إذا كان أخطأ في قوله إن الأنفاق الموجودة تحت مجمع الشفاء بناها مهندسين إسرائيليين؟، أجاب: «منذ عقود مضت كنا ندير هذا المكان، لذلك أبقيناهم ومضيت عدة عقود ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى، ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع».

ورد على عدم تقديم قوات الاحتلال دليلا قاطعا حتى الآن على استخدام حماس مستشفى الشفاء مركزا لها أو الاختباء أسفلها، أشار إلى أن الأمر ليس سهلا حرصا منهم على عدم الإضرار بتشغيل المستشفى، ومن ثم أطلقوا تحذيراتهم لعدة أيام بقدومهم إلى المجمع، واقتربوا بالفعل وبحذر شديد لتجنب فقدان الأرواح بين الأطباء والمرضى والممرضات هناك- على حد قوله.

وتابع: «نتيجة لذلك كان لدى حماس الوقت الكافي لمحاولة تنظيف المجمع ومحوه وأقل وضوحا من ناحية أنه كان قيد الاستخدام، ولا أستطيع الخوض في كل المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها، ونحن واثقون من أنها تستخدم منذ سنوات عدة كنوع من المراكز الرئيسية أو غير الرئيسية، ولكن كمركز قيادة لأنشطة حماس في الجزء الشمالي بقطاع غزة»- على حد زعمه.