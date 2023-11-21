مسئول أوكراني: انخفاض إمدادات قذائف المدفعية الأمريكية لأوكرانيا بمقدار الثلث

ذكرت شبكة "آيه بي سي" نيوز الأمريكية، نقلا عن مسئول أوكراني لم يذكر اسمه، أن إمدادات قذائف المدفعية الأمريكية إلى أوكرانيا انخفضت بمقدار الثلث منذ أن بدأ الصراع في الشرق الأوسط في التصاعد.

وقالت القناة: "انخفضت إمدادات الولايات المتحدة من القذائف المدفعية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا "بأكثر من 30%" منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة الشهر الماضي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب مصدر "آيه بي سي"، تشكل مخزونات قذائف المدفعية من عيار 155 ملم "نحو 60 إلى 70% من إجمالي الإمدادات" إلى كييف.

ووفقا للمصدر، أكد المسئولون الأمريكيون لكييف أن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لن يؤثر على التزامات الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، لكنه فعل ذلك.

وفي الوقت نفسه، قال مسئول كبير في البنتاجون إن خفض إمدادات الذخيرة "لا علاقة له على الإطلاق بما يحدث في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر في أكتوبر الماضي إن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في تلبية احتياجات الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا.