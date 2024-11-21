قيادي لدى حماس: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت تؤكد أن العدالة الدولية معنا

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علق القيادي لدى حركة حماس عزت الرشق، على مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «بغض النظر عن إمكانية التنفيذ؛ فإن الحقيقة التي انكشفت أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

وأضاف: «هذا الوعي المتراكم وانكشاف الوجه الحقيقي الإرهابي للكيان المحتل يصب في المصلحة الفلسطينية، ومستقبل قضيتنا، وهدفنا التحرري القادم لامحالة بإذن الله».

وأكمل: «دولة الاحتلال تواجه الحق، وتتناقض مع مفهوم العدالة، وتصطدم مع القيم الإنسانية، والإرهاب الغاشم المدعوم دوليا هو ما يبقي الاحتلال قائما».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.