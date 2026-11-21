تناولت الصحفية والكاتبة أميرة النشوقاتي، عددًا من حكايات متتاليتها القصصية «المقادير»، الصادرة عن دار الشروق، وبدأت بـ«الحمصية والموت».

وتدور الحكاية في طنطا حول بهية، التي تحمل اسم جدتها وتتعلم منها صنع الحمصية، وتعرف كيف صار إعدادها وتوزيعها في مولد السيد البدوي عادة تتوارثها العائلة.

وقالت النشوقاتي، إن محال الحلوى والطعام التي رأتها في شارع السيد البدوي خلال زيارتها إلى طنطا أعادت إلى ذهنها عالم حكاية فيلم «هانسل وجريتل».

جاء ذلك خلال لقاء «عيش وملح في الدرب الأحمر»، الذي أقيم مساء الجمعة في «تكية مسافر»، وتبادلت فيه المشاركات حكاياتهن عن الطعام والذاكرة وما توارثنه من وصفات وعادات.

الجدة بهية.. حلوى المولد ووردة بالخيط

وأوضحت النشوقاتي، أن بهية، ابنة الطبيب، تتنقل بين جدتيها في القاهرة وطنطا، وفي طنطا، ترى جدتها، وهي فلاحة تعرف الوصفات البلدية، تصنع حلوى المولد بيديها.

وأضافت أن العائلة في الحكاية توارثت إعداد الحمصية وتوزيعها في المولد تنفيذًا لوصية أحد أجدادها، وبينما تعد الجدة الحمصية، تحكي لحفيدتها عن المولد وعن ابنها الذي استشهد أثناء خدمته في الجيش.

وتوقفت النشوقاتي، عند مهارة الجدة وكيف أعانها الغزل والعمل بيديها على احتمال الفقد، مستعيدة صورة نساء كن يحولن بقعة في الثوب إلى وردة مطرزة بالخيط.

وربطت بين مهارة الجدة في التطريز وطريقتها في التعامل مع الحزن، مستعيدة وصفها في «المقادير»: «ومثل يدها كان قلبها ماهرًا يعرف كيف يستقبل الحقائق ويزخرفها، ثم يبدر عليها الخرز فيباهي بها الخيال».

من مولد الرفاعي إلى غداء في ذكرى الجدين

وقالت النشوقاتي، إن للمولد مكانًا أساسيًا في الحكاية، إذ يحمل في قراءتها معنى الانتقال إلى حياة أخرى، ويمنح الأحياء مناسبة لاستعادة سيرة الراحلين.

وعرضت مقطعًا صورته قرب ضريح الإمام الرفاعي، وروت أنها ذهبت صباحًا بعدما تغير موعد المولد، فوجدت الضريح مغلقًا وسمعت امرأة جاءت لزيارته تغني أمام بابه «يا رفاعي يا ملك الأفاعي». موضحة أنها استعانت بصوت المرأة في خلفية المقطع، من دون أن تظهر صورتها لأنها لم تستأذنها.

وربطت النشوقاتي، بين استعادة سيرة الراحلين وطقس عرفته في عائلتها، ففي ذكرى رحيل جدها أو جدتها، كانوا يزورون المقابر صباحًا ويقرأون الفاتحة، ثم يعدون للغداء الأطباق التي كان يحبها من يحيون ذكراه، ويجتمعون على المائدة ويتبادلون الحكايات عنه، في لقاء شبهته بتجمعات رمضان، ومن هذه التجربة قرأت عبارة «البقية في حياتك» بوصفها إشارة إلى أن سيرة الراحل تبقى في حياة من يتذكرونه.

وتابعت أن عائلتها عاشت فقد والدها على نحو مختلف، فقد توفي وهي في التاسعة، وظل أهله يتحدثون عن لطفه وخفة ظله، لكنهم لم يستطيعوا الاجتماع لإحياء ذكراه، وبعد سنوات، ذهبت لمواساة صديقة في وفاة أبيها، فغلبها البكاء حين سمعتها تحكي كيف كان يعد لها العصير وهي صغيرة.

وقالت إنها رأت نفسها في تلك الابنة، وأدركت أن أهلها، لشدة تأثرهم برحيله، لم يستطيعوا أن يفسحوا لها مجالًا للحزن عليه، مضيفة: «أنا محتاجة أحزن عشان أخف».

شجر البرتقال وقرص الجدة ورسالة بخط يدها

وسألت النشوقاتي، الحاضرات عن الطقوس التي يلجأن إليها للتعامل مع الفقد واستحضار ذكرى الراحلين، إذ قالت إحداهن إنها تزرع شجرة في يوم ميلاد كل من والديها، وتختار لأمها البرتقال والليمون لأن رائحة زهرهما تذكرها بماء الزهر الذي كانت تضيفه إلى الماء عند غسل شعرها.

وروت أخرى أن عمتها تحيي ذكرى والديها في يوم ميلاد كل منهما، فتوزع على الأحفاد والأقارب ما كانا يحبانه، من الأرز باللبن إلى شوكولاتة «باونتي» التي كانت جدتها تحبها.

واستعادت مشاركة طعم الأقراص التي كانت جدتها تخبزها في الذكرى السنوية، فإذا بقي شيء من العجين، أضافت إليه اللبن وأعدت لكل واحد من أحفادها الثلاثة قرصًا صغيرًا، وتذكرت أن جارة جدتها كانت تعد لقمة القاضي وتوزعها على الجيران.

وقالت مشاركة أخرى إن ذكرى وفاة جدها أو جدتها تمر في عائلتها في صمت، من دون أن يذكر أحد تاريخ اليوم، فيما رأت إحدى الحاضرات أن المشاعر قد تتغير مع الوقت، وأن توزيع طعام كان يحبه الراحل طريقة للشعور بقربه.

وتحدثت إحدى الحاضرات عن وصية أمها بأن تحتفظ بما اشترته لها لجهاز زواجها، إذ قالت إنها ما زالت تحتفظ بالبطاطين التي اختارتها لها أمها، رغم أنها لا تستخدمها.

وعقبت النشوقاتي، بأنها حين فتحت مفروشات أعدتها لها جدتها ووجدت عليها كتابة بخط يدها، شعرت كأنها تلقت منها رسالة بعد سنوات من رحيلها.