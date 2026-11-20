عقد مركز ماسبيرو للدراسات، التابع للهيئة الوطنية للإعلام، ندوة لمناقشة كتاب «حراس الفن الشعبي في مصر» للكاتب الصحفي عادل السنهوري، حول ضرورة توثيق التراث الشعبي لحفظ الهوية الوطنية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد حسن عبد الحافظ، أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، والشاعر الدكتور مسعود شومان، الباحث المتخصص في الأدب الشعبي، وبحضور عدد من المثقفين والإعلاميين بالهيئة الوطنية للإعلام.

وتناول الكاتب الصحفي عادل السنهوري خلال الندوة رحلة بحثه التي امتدت لسنوات لجمع مادة الكتاب، وتوثيق سير رموز الفن الشعبي المصري، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالفنون والثقافة الشعبية في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة، وغيرها من التحديات التي تؤثر على رسوخ الهوية المصرية.

وسلط السنهوري الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الكاتب والأديب زكريا الحجاوي في أعقاب ثورة يوليو لإبراز قيمة الفن الشعبي، حيث يعد أحد أبرز رواد جمع وتأصيل الفن الشعبي المصري، كما استعرض أبرز رموز هذا الفن، من أمثال خضرة محمد خضر، ومحمد طه، وفاطمة سرحان، والريس متقال، وجمالات شيحة، مع التأكيد على الحضور الفاعل والدور البارز للمرأة المصرية في صون التراث الشعبي وحفظه عبر الأجيال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن عبد الحافظ أن أهمية الكتاب تنبع من الحاجة الملحة إلى خطاب ثقافي مبسط يصل إلى عموم القراء، ويوسع دائرة الاهتمام بالفنون الشعبية، مشيدًا بالدور التاريخي الذي قام به الصحفيون والإذاعة المصرية في توثيق هذا التراث ونشره.

كما شدد الدكتور عبد الحافظ، أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، على أن ما نعلمه من تراثنا لا يزال أقل بكثير مما نجهله، داعيًا إلى إعادة قراءة الموروث الشعبي وتقديمه للأجيال الجديدة عبر وسائط عصرية تواكب إيقاع العصر الحديث.

وفي السياق ذاته، أشار الشاعر الدكتور مسعود شومان إلى أن الكتاب يتخذ من شخصيات الفن الشعبي محورًا أساسيًا، وهو مسار منهجي يختلف عن الدراسات التقليدية التي تنطلق من الموضوعات أو الأنواع الفنية وتوزيعها الجغرافي بين أقاليم مصر.

وأوضح أن هذا الاختيار يستدعي رسم خريطة ثقافية تبرز ارتباط كل شخصية بفنها وبيئتها، وتكشف ثراء وتنوع التجارب الإبداعية من أقصى الصعيد إلى شمال مصر وشرقها وغربها.

واختتم شومان حديثه بالمطالبة بضرورة تصدُّر الفن الشعبي للمشهد الثقافي، والاهتمام به على كافة المستويات المؤسسية والإعلامية، والاحتفاء برموزه الذين عبروا بصدق وأصالة عن الروح المصرية.