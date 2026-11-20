لجنة التحكيم تشيد بدقة ترجمة علاء عودة وسلاستها وقدرته على نقل الأسلوب الروائي والمجاز

أعلن اتحاد الناشرين العرب فوز الدار الأهلية للنشر والتوزيع من الأردن بجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي، في دورتها الثامنة لعام 2026، عن رواية «كتاب رهيب» (Hell of a Book)، للكاتب جايسون موت، بترجمة علاء عودة.

وخُصصت الجائزة هذا العام للرواية المترجمة إلى العربية عن أصل إنجليزي.

وأعلن الدكتور محمد بن ناصر، رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الترجمة بجامعة الكويت، النتيجة مساء الخميس 19 نوفمبر، خلال حفل أقيم بفندق سانت ريجيس في الكويت، على هامش معرض الكويت الدولي للكتاب، بحضور محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، ومديري عدد من معارض الكتاب العربية ورؤساء اتحادات الناشرين وناشرين مشاركين في المعرض.

- أسباب فوز «كتاب رهيب»

قال بن ناصر إن اللجنة اختارت الرواية لالتزام المترجم بسياق النص الأصلي، وقدرته على الحفاظ على سماته الأدبية ونقل أسلوبه الروائي بدقة. وأشار إلى سلاسة التعبير بالعربية، وإلى اجتهاد المترجم في نقل المجاز ضمن سياق يحفظ دلالته.

وأوضح أن اللجنة استندت في تقييم الترجمات إلى أربعة معايير، هي الدقة والأمانة في نقل النص من دون حذف أو إضافة، وسلامة اللغة العربية وسلاسة التعبير وملاءمة الأسلوب، والوعي الثقافي والتأويلي بما يتيح التمييز بين المعنى المباشر والإيحاء، والوعي الترجمي الذي يظهر في فهم المترجم للسياقات الثقافية والاجتماعية للنص.

وضمت لجنة التحكيم، إلى جانب بن ناصر من الكويت رئيسًا، الدكتور شكري عياد من مصر، والدكتور وائل سلام من الأردن.

- أربع روايات في القائمة القصيرة

وضمت القائمة القصيرة، التي أُعلنت مطلع نوفمبر، إلى جانب «كتاب رهيب»، ثلاث روايات هي «سارق غبار النجوم» (The Stardust Thief) لتشيلسي عبد الله، بترجمة مريم علاء، عن الرواق للنشر والتوزيع في مصر، و«بنات شاندونغ» (Daughters of Shandong) لإيف ج. تشونغ، بترجمة بسنت ماهر، عن بيت الكتب في مصر، و«نيران جوفاء» (Hollow Fires) لسميرة أحمد، بترجمة لارا دبوق، عن هاشيت أنطوان في لبنان.

دعم جودة النشر والالتزام بحقوق الملكية الفكرية

وأكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أهمية استمرار الجائزة للعام الثامن في ظل التحديات التي تواجه صناعة النشر، مشيرًا إلى دورها في تشجيع الناشرين على الالتزام بقوانين الملكية الفكرية والاهتمام بجودة المطبوعات.

وأضاف أن مبادرة الدكتور عبد العزيز المنصور بدعم الجائزة يمكن أن تشجع ناشرين آخرين على إطلاق جوائز مماثلة ودعمها.

وقدّم الحفل صالح الغازي، المنسق العام للجائزة وعضو مجلس أمنائها، واستعرض أهدافها، مشيرا إلى إسهام هيثم حافظ، عضو مجلس الأمناء السابق، في تنظيم الدورات السابقة.

ويترأس محمد رشاد مجلس أمناء الجائزة، الذي يضم في عضويته سعود المنصور، رئيس لجنة الجوائز باتحاد الناشرين العرب، وصالح الغازي.