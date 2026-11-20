نظمت لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة سماح أبو بكر عزت، ندوة بعنوان «يوم بلا شاشات».

وأدارت الندوة الدكتورة سماح أبو بكر عزت، مقررة لجنة ثقافة الطفل، بمشاركة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، والمهندس زياد عبد التواب، عضو المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة منى سعيد الحديدي، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، حيث ناقش المشاركون التأثيرات الصحية والنفسية والاجتماعية للاستخدام المفرط للشاشات والتكنولوجيا الرقمية، وسبل حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإدمان الرقمي.

وأكدت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أن هناك دراسات تشير إلى أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية قد يصل إلى مرحلة الإدمان، ويستدعي التعامل معه باعتباره مشكلة تحتاج إلى تدخل وعلاج، مشيرة إلى وجود منتجعات ومراكز متخصصة في بعض الدول للتعافي من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا.

وشددت على أهمية توفير بدائل حقيقية وجاذبة للاستخدام الرقمي، حتى لا يصبح الهاتف والشاشات الوسيلة الوحيدة لقضاء الوقت، لافتة إلى أن الخوف من تفويت الأخبار والأحداث، أو ما يعرف بالخوف من فقدان المستجدات، يدفع كثيرين إلى التعلق المستمر بالتكنولوجيا.

كما أكدت ضرورة تنمية الوعي النقدي لدى النشء، وتعليمهم أن المعلومات والصور التي يشاهدونها عبر المنصات الرقمية ليست جميعها حقيقية أو موثوقة، مشيرة إلى أن الحق في الابتعاد عن التكنولوجيا وإغلاق الشاشات لبعض الوقت يمثل أحد الحقوق المرتبطة بحماية الإنسان ورفاهيته.

ودعت إلى تعزيز مفهوم التربية الرقمية، من خلال نشر الوعي بإيجابيات التكنولوجيا وسلبياتها، وترسيخ الاستخدام المسؤول لها.

من جانبه، أكد المهندس زياد عبد التواب أن الجميع أصبح يدرك مخاطر الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، إلا أن هذا الوعي لم يتحول بالقدر الكافي إلى سلوك وممارسات فعلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مبادرة «يوم بلا شاشات» واجهت في بدايتها بعض الاعتراضات، قبل أن تتزايد المناقشات الدولية حول ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتطبيقات الرقمية.

وأوضح أن عددًا من الدول بدأ اتخاذ إجراءات لتنظيم استخدام الأطفال للشاشات والمنصات الرقمية وفقًا للفئات العمرية، مستشهدًا بالتوجهات التشريعية التي شهدتها أستراليا، إلى جانب تحركات دول أخرى في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أهمية تحديد ضوابط واضحة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.

وشدد عبد التواب على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الإفراط الرقمي، وأن الوالدين يجب أن يكونا قدوة لأبنائهما، فلا يمكن مطالبة الطفل بالابتعاد عن الألعاب الإلكترونية أو الهاتف بينما يمارس الكبار السلوك نفسه بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن التعامل مع المشكلة يجب أن يبدأ مبكرًا من خلال التوجيه والتوعية، وليس انتظار وصول الطفل إلى مرحلة يصعب معها التحكم في سلوكه، مؤكدًا أن القضية لم تعد رفاهية، بل أصبحت تحديًا حقيقيًا يتطلب تحركًا من الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.

ولفت إلى اتجاه بعض الدول، ومنها السويد، إلى تعزيز العودة للكتاب الورقي والكراسات والكتابة التقليدية، في إطار تحقيق التوازن بين الوسائل الرقمية وأساليب التعلم المباشر، كما أشار إلى تجارب لتنظيم أوقات ممارسة الألعاب الإلكترونية، من بينها قصرها في بعض السياقات على عطلات نهاية الأسبوع.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منى سعيد الحديدي أن مبادرة «يوم بلا شاشات» انطلقت في البداية لمناقشة تأثير مستحدثات العصر، بما تشمل الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، لكنها تطورت لتصبح مبادرة مجتمعية موجهة إلى جميع أفراد الأسرة، بعد أن حمّل الأطفال الكبار مسؤولية وصولهم إلى مرحلة الإدمان الرقمي.

وأوضحت أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لم يعد مجرد عادة يومية، بل أصبح يرتبط بمشكلات صحية ونفسية واجتماعية، فضلًا عن حوادث الابتزاز وغيرها من المخاطر التي كشفت عنها وقائع شهدتها مصر ودول عديدة، وهو ما يستدعي التعامل مع القضية باعتبارها جرس إنذار يتطلب تحركًا جادًا.

وأضافت أن مواجهة هذه التحديات تستلزم وضع تشريعات وقوانين واضحة، إلى جانب مواثيق شرف تنظم التعامل مع التكنولوجيا والمنصات الرقمية، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت استجابة لافتة من قطاعات مختلفة، حتى من العاملين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

واستعرضت الحديدي عددًا من المواقف التي كشفت عن حجم التعلق بالشاشات، من بينها ما رصدته المبادرة خلال استطلاعات الرأي واللقاءات مع الأطفال وأسرهم، حيث حمّل الأطفال أولياء الأمور مسؤولية تعويدهم على استخدام الهواتف منذ الصغر، كما رصدت حالات تمنح فيها الأمهات الأطفال الرضع الهواتف والأجهزة اللوحية لإبقائهم منشغلين أثناء إنجاز الأعمال المنزلية.

وأشارت إلى مفارقات أخرى، من بينها انشغال بعض رواد الأندية بالهواتف المحمولة رغم توافر الملاعب والأنشطة الرياضية، فضلًا عن مواقف يومية أصبح فيها التصوير بالهاتف يتقدم على الاستمتاع بالمكان وجماله، مستشهدة بموقف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى خان الخليلي، حين تساءل عن سبب انشغال البعض بالهواتف عن الاستمتاع بجمال المكان.

وأكدت أن الهدف من المبادرة ليس معاداة التكنولوجيا أو الدعوة إلى الانعزال عنها، وإنما ترشيد استخدامها وتوجيهها بصورة إيجابية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستفادة من إمكاناتها في التعليم والعمل والإنتاج، مع حماية الأطفال من آثار الاستخدام غير المنضبط.

واختتم المشاركون بالتأكيد على أن مواجهة الإدمان الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل دور الأسرة.