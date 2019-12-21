توم كروز يعيد أمجاده القديمة بسلاح الطيران فى فيلم «توب جن: المنشق»

بعد مرور ما يقرب من الربع قرن على إطلاق فيلم Top Gun للنجم توم كروز، يعود النجم الهوليوودى المحبوب لأداء الدور الذى ساهم فى وضع اسمه ضمن نجوم الصف الأول، وهذا فى الجزء الثانى والذى يحمل اسم Top Gun: Maverick، أو «توب جن: المنشق» والذى تطلقه فور ستار فيلمز فى دور العرض المصرية فى يونيو 2020.

كما أطلقت فور ستار فيلمز الموزعة للفيلم فى مصر الإعلان الرسمى على يوتيوب.

وتدور قصة الفيلم بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاما فى القوات الجوية كان مافريك فيها ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفا بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم ميليس تيلر، جنيفر كونيللى، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكى.

الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحا ضخما فى شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت الـ 350 مليون دولار أمريكى وكان هذا رقما هائلا فى هذا الوقت، كما فاز بجائزتى الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية.