محمود زيدان يفوز مستقلا بمقعد لرؤساء المحاكم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض بمقعد رئيس النادي، ليحصل بذلك على فترة ثانية لمدة 3 سنوات.

وفاز على باقي مقاعد المجلس 16 قاضياً من قائمة المستشار عبد المحسن، وقاضيا واحدا مستقلا.

وحصل عبد المحسن على 2627 صوتاً، بفارق عدد أصوات كبير عن أقرب منافسيه المستشار يسري عبد الكريم الذي حصل على 1399 صوتا، يليه المستشار أحمد الشافعي الذي حصل على 465 صوتا، والمستشار شادي شلبي علي 165 صوتا، والمستشار عبدالفتاح مراد على 24 صوتا.

وفاز على مقعد المتقاعدين المستشار الدكتور أبو المجد عيسى بحصوله على 2541 في مقابل أقرب منافسيه المستشار عبد الستار إمام الذي حصل على 1403 صوتا.

وفاز على مقاعد المستشارين: أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس محكمة الاستئناف، وطارق أبوزيد رئيس محكمة الإستئناف، ورضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، وحازم رسمي المستشار بمحكمة الاستئناف، وجميعهم من قائمة المستشار محمد عبد المحسن.

وفاز على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة: حمدى عبدالتواب، وشادى خليفة، وأحمد سمير الجمال، ومحمد بهاء جمال الدين، وجميعهم رؤساء محكمة من الفئة أ ومن قائمة عبد المحسن، بالإضافة إلى فوز المستشار محمود زيدان، رئيس محكمة، خاض الانتخابات مستقلا.

وخسر على هذه المقاعد من قائمة عبد المحسن المستشار كريم الزقرد.

فبما فاز على مقاعد النيابة العامة:أسامة الصيرفي، ومحمود الميرغني، وحازم أبو سديرة، ومحمد هاني عبدالجابر، ومحمد فاروق، وجميعهم بقائمة عبد المحسن.

وانطلقت الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، صباح أمس الجمعة، وتنافس خلالها 74 مرشحًا للفوز بـ17 مقعدًا، أغلبهم منضمون إلى 4 قوائم انتخابية، فيما جرت الانتخابات على يوم واحد شهد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.

وتنافس على مقعد رئيس النادي 5 مرشحين، منهم 4 مرشحون على رأس قوائم انتخابية كاملة، هي: "تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و"وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، و"خادمي القضاة" برئاسة المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة جنايات المنصورة، و"الوسط" برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف، الانتخابات على مقعد الرئيس منفردًا.