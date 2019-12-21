التفاصيل الكاملة لمشروع «ملء الفراغات» للنهوض بالإنتاج الحيوانى والألبان بالبحيرة

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه بناء على حرص الدولة والقيادة السياسية على النهوض بأصحاب التربية المنزلية وأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة وسد العجز في تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان، من أجل عمل تنمية من خلال التوسع الرأسي في الإنتاج ورفع الحالة الاقتصادية للمربين.

عقد اجتماع برئاسة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بخصوص مشروع ملء الفراغات، فقد أسفر الاجتماع عن ، التنبيه على كل مدير إدارة بيطرية ومدير الإدارة الزراعية ومدير الإنتاج الحيوانى بكل مركز من مراكز المحافظة ، بعمل ندوات ولقاءات مع المربين وأصحاب التربية المنزلية ، أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة عن تشجيع الدولة لهم لاقتناء عجلات عشار مستوردة ثنائية الغرض لإنتاج كل من اللبن واللحم ذات القدرة على تحمل الظروف المناخية وذات العائد الاقتصادي الجيد سواء فى كمية إنتاج اللبن اليومى أو لتسمين النتاج من ولاداتها الذكور .

واوضح الزواوى، أن شرط توفر الاتى ، فيما يخص التربية المنزلية ( تصريح مزاولة نشاط و سن المتقدم لا يقل عن 23 ولا يزيد عن 65 سنة و إيصال مرافق و توقيع المتقدم بأنه لديه أية مشاكل مالية او تعثرات مع البنوك و صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وللضامن ) .

شرط توافر الاتى بالنسبة للمتقدمين من المزارع الصغيرة والمتوسطة ( ترخيص تشغيل للمزارع الصغيرة أو المتوسطة و صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم و صورة البطاقة للضامن على أن لا يقل سن المتقدم عن 23 سنه ولا يزيد عن 65 سنه وصورة عقد التمليك أو الإيجار للمزرعة و توقيع المتقدم على إقرار بأنه ليس لديه أية مشاكل مع اى من البنوك المصرية و صورة البطاقة الضريبية ) .

وعند عدم وجود تصريح مزاولة نشاط أو ترخيص تشغيل يتقدم فى الحال بطلب للسعى فى إجراءات اى منهما حسب ظروف التربية ليتم السير بالتوازي فى الإجراءات اللازمة واستكمال الحصول على تصريح مزاولة النشاط أو ترخيص التشغيل لتوضع ضمن مستندات التقدم حيث لا يتم إرسال المستندات إلا بعد اكتمالها .

عند إجراء المعاينات اللازمة للتربية المنزلية أو المنزرعة صغيرة أو متوسطة يجب إثبات ما بها من حيوانات وضرورة ترقيم الحيوانات الموجودة أثناء المعاينة بالرقم القومى ان لم تكن مرقمة أو استكمال ترقيم الحيوانات الغير مرقمة .

وفق خطة الوزارة فى المرحلة الحالية تقدم الطلبات فقط للحيوانات المستوردة عجلات عشار حيث سيتم تسليم العجلات العشار بعد وصولها من الخارج واكتمال فترة الحجر البيطرى لها إضافة إلى أن عمر العشر يتراوح من أربعة أشهر إلى سبعة أشهر .

سيكون كل من مدير الإدارة الزراعية ومدير الإنتاج الحيوانى ومدير الإدارة البيطرية مسؤلين عن إجراء المتابعات وتسجيل البيانات بعد استلام المربين لحيواناتهم فى نطاق مراكزهم وسيخصص حافز مادى لهم والمشرفين عليهم ووفق القرار الوزاري حيث يتم إرسال نتائج المتابعات من خلال مديرو العموم ( الزراعة والبيطري ) إلى وزارة الزراعة بشأن تغذية مركز قواعد البيانات الخاصة بمشروع ملئ الفراغات " مرفق نموذج المتابعات ".

ستخضع كل هذه العمليات لرقابة مركزية من وزارة الزراعة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختلفة .

فرص التمويل المتاحة ( شراء رؤوس إناث عجلات أبقار مستورده و شراء معدات محالب أليه " كاريلو " فردى أو زوجى أو محالب آلية و تمويل لشراء معدات مركز تجميع ألبان و تمويل لشراء وحدات تصنيع ألبان ومنتجاتها و تمويل لشراء سيارات مجهزة بمبردات و تمويل لشراء جرش وخلط الأعلاف .

التمويل بعائد 5 % سنوى بسيط متناقص بدون عمولة فى إطار مبادرة البنك المركزى .

ونظرا لاعتدال الطقس ومناسبته خلال تلك الفترة يتم التركيز وبشدة على التوعية وتجميع طلبات المستفيدين المستوفاة بعد مناقشتها باللجنة الفرعية مع إخطار ا.د نائب وزير الزراعة بتاريخ انعقاد تلك اللجنة مسبقا بتاريخ انعقاد اللجنة .

وأشار الزواوى، انة بعد تجميع الطلبات الواردة من المحافظات ومناقشاتها مع البنوك المختلفة والمشتركة مع وزارة الزراعة واعتماد مبالغ التمويل سيتم تكليف الشركات المتخصصة والمتعاقدة مع وزارة الزراعة أيضا بالسير قدما فى إجراءات الاستيراد عند اكتمال العدد لشحنة مركب 2000 رأس حتى يتم تخفيض السعر الاجمالى للرأس لذا وجب السير بوتيرة سريعة وعدم البطء فى اى من الإجراءات .

حيث تستهدف الدولة عمل تنمية من خلال التوسع الرأسى فى الإنتاج وذلك من خلال استيراد عجلات عشار لإنتاج الألبان وعجلات عشار ثنائية الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم وسيتم تحفيز وتكريم المحافظات التى ساهمت بشكل مميز فى تحقيق الخطة وذلك وفق قواعد تقييم موضوعية وعلمية .

وعلى ضوء ذلك أكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على أنه تقرر عقد اجتماع مكبر بالقاعة الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وحضور الدكتور حسنى العباسي مدير مديرية الطب البيطرى ومديرو الإدارات الزراعية والإدارات البيطرية وأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة والمربين وأصحاب التربية المنزلية وذلك لعرض كافة القرارات والامتيازات وتفاصيل اكبر مشروع للنهوض بالإنتاج الحيوانى والألبان بتسهيلات بنكيه " ملئ الفراغات "