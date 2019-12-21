الجامعة البريطانية تطلق اسم سمير سيف على خريجي كلية الإعلام هذا العام

قررت الجامعة البريطانية في مصر، إطلاق اسم الدكتور سمير سيف، والذي كان رئيس قسم السينما بكلية الإعلام في الجامعة، على خريجي دفعة سنة 2019-2020 من كلية الإعلام، تكريما له حيث أنه كان يعد حجر أساس قسم السينما بالجامعة.

وأقامت الجامعة اليوم أمسية تأبيين للمخرج الراحل سمير سيف، شاركه به الفنانين سمير صبري، وليلى علوي، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج هاني لاشين، والناقد الفني كمال رمزي، وسمير فرج، ومحسن علم الدين، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد، وعميد كلية الإعلام الدكتور محمد شومان، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب، وجمعٌ من الإعلاميين والمثقفين.