سفينة أوشن فايكنج تنقذ 50 مهاجرا بحريا آخر

نفذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" عملية إنقاذ ثانية منذ أمس الجمعة، وانتشلت 50 مهاجرا بحريا، حسبما قالت المنظمتان الخيريتان اللتان تسيرانها في تغريدة.

وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" وأطباء بلا حدود اليوم السبت: "كان يوجد خمسون شخصا بينهم عشرة أطفال ورضيع على متن قارب خشبي مكتظ في ظروف جوية صعبة في منطقة البحث والإنقاذ المالطية".

وأضاف: "جميعهم سالمون الآن على متن السفينة".

وبهذه العملية يرفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وجرى إحضارهم إلى أوشن فايكنج إلى 162 شخصا. انتشلت السفينة أمس الجمعة 112 شخصا من قارب مطاطي كان الهواء يفرغ منه وكان على بعد نحو 60 كيلومترا من الساحل الليبي.

وتسعى السفن الخيرية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى إيطاليا أو مالطا، لكن يتعين عليهم في معظم الأحيان الانتظار لعدة أيام قبل الحصول على تصريح بذلك.

ورفضت إيطاليا ومالطا في الشهور الأخيرة فتح موانئهما أمام سفن الإنقاذ ما لم توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبال بعض المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية أمس الجمعة إنها أرسلت 132 مهاجرا كانوا قد وصلوا في الشهور الأخيرة إلى شواطئها ، إلى ألمانيا في إطار ترتيبات لتقاسم العبء مع برلين.