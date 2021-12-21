معيط: ندرس إعطاء حوافز لصناعة السيارات الكهربائية والغزل والنسيج

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن مناقشة إعطاء حوافز للعديد من الصناعات المختلفة.

وقال معيط، خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية، اليوم، بعنوان "التحول الرقمي الطريق للتنمية فى الجمهورية الجديدة": "ندرس إعطاء حوافز للسيارات وبالأخص السيارات الكهربائية؛ لأنها ستصبح صناعة استراتجية خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى دراسة منح حوافز لصناعة الغزل والنسيج.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن توقف المفاوضات مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية "E70"، بمصانع شركة النصر للسيارات، رغم توقيع الاتفاق الإطاري في يناير 2021، مؤكدة البحث عن شريك بديل عن الشركة الصينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق لها، أن توقف المفاوضات جاء نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.