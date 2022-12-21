المقاولون يتعادل مع المصري في الدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي أمام المقاولون العرب، التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء، بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي اقيم على ملعب السويس ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وأحرز محمد سالم وعبد الرحمن خالد "جبنة" هدفا المقاولون العرب، فيما سجل فرانك إيتوجا وإلياس الجلاصي للنادي المصري.

وحقق المصري نتيجة التعادل الثانية على التوالي تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل سلبيا ضد حرس الحدود.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.