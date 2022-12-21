أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 99 ألفا جندي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 99 ألفا و740 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي (من بينهم أكثر من 510 جنود قتلوا أمس الثلاثاء فقط).

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3002 دبابة و5 آلاف و979 من المركبات المدرعة و1972 من النظم المدفعية و412 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و212 من أنظمة الدفاع الجوي و282 طائرة و267 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1688 طائرة بدون طيار و4 آلاف و608 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.