 الولايات المتحدة تشدد على دعمها القوي لباكستان في مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تشدد على دعمها القوي لباكستان في مكافحة الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 5:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 5:32 ص

شددت الولايات المتحدة على دعمها القوي لباكستان في مكافحتها للإرهاب.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/ خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.
وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن خالص تعازيه في الأرواح التي فقدت خلال الهجمات الإرهابية الأخيرة.
كما أكد دعمه المستمر لشعب باكستان بينما يتعافى من الفيضانات المدمرة الأخيرة.
وعبر الوزيران عن آمالهما المشتركة لعقد مؤتمر دولي مثمر بشأن مقاومة تغير المناخ في باكستان يناير المقبل وناقشا الحاجة إلى التنسيق الوثيق.

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