ارتفع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في موقع التخييم في باتانج كالي بماليزيا، إلى 25 شخصا بعد العثور على جثة فتاة صغيرة اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية، أن أفراد فريق البحث والإنقاذ عثروا على جثة طفلة بموقع التخييم في باتانج كالي، على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور.

وبذلك يرتفع عدد القتلى المؤكدين في الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الجمعة إلى 25.

وقال مساعد مدير العمليات في إدارة الإطفاء والإنقاذ في سيلانجور، هفيشام محمد نور، إن الجثة كانت لفتاة صغيرة، مشيرا إلى أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

ويعتقد عمال الإنقاذ أن نحو 94 شخصا كانوا في موقع التخييم في باتانج كالي، على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، عندما وقع الانهيار الأرضي في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، تم انقاذ 61 منهم.