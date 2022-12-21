الفلبين قلقة حيال تعارض إجراءات الصين في سبراتلي مع إعلان سلوك الأطراف في البحر الجنوبي

أعربت الفلبين عن بالغ قلقها حيال تعارض إجراءات الصين في مناطق بجزر سبراتلي المتنازع عليها مع "إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي" بضبط النفس وقرار التحكيم لعام 2016.

وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان للصحفيين، حسب ما نقلته صحيفة فيل ستار الفلبينية، اليوم الأربعاء أنها تتحقق من تقرير يشرح بالتفصيل كيف تكثف الصين بناء جزر اصطناعية في مناطق غير مأهولة بجزر سبراتلي.

وأفادت بأنها طلبت من الوكالات الفلبينية ذات الصلة التحقق من صحة محتويات هذا التقرير.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج الدولية قد أفادت أمس، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تسمهم، بأن بكين بدأت في بناء تشكيلات أرضية في الجزء الشمالي غير المأهول من سبراتلي.

وعندما سعى الصحفيون للحصول على تعليق من السفارة الصينية في الفلبين، وصفت بكين تقرير بلومبرج بأنه "أخبار مزيفة".

ويأتي هذا التطور قبل أسابيع من زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الفلبيني فرديناند "بونج بونج" ماركوس جونيور إلى الصين يناير المقبل. وقال محللون إن على الرئيس إثارة هذه القضية مع نظيره الصيني شي جين بينج.