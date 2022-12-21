نادر عباسي: إعادة توزيع أغاني محمد عبد الوهاب بشكل سيمفوني تم بتكليف من أحفاده

قال المايسترو نادر عباسي، إن إعادة توزيع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بشكل سيمفوني تم بتكليف من أحفاد عبد الوهاب، لافتًا إلى أن جانب كبير من الحفل كان للأغاني غير المشهورة لعبقري الموسيقى محمد عبد الوهاب.

وأضاف عباسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان حلمه تأسيس أوركسترا كبيرة، مشيرًا إلى أنه قام باختيار 15 أغنية وقطعة موسيقية من تراث عبد الوهاب لعرضها بالحفل، متابعًا: سنعيد إحياء دويتو "يادي النعيم" النادر لمحمد عبد الوهاب وليلى مراد.

وتابع المايسترو نادر عباسي، أنه خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمسرح جامعة القاهرة لم يخلو كرسي واحد في القاعة التي تتسع لـ3 آلاف طالب، وكان رد الفعل على الحفل مبهرًا، مضيفًا: سنقوم بتنظيم حفلات شهرية بالجامعات المصرية، وسنقيم حفلًا بجانب تمثال رمسيس في المتحف المصري الكبير.