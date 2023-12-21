ختام فعاليات المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

أعلن قصر ثقافة الأقصر، عن ختام فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثالثة عشرة "دورة المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي"، المقامة بساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

وقال القصر، إنه بحضور أبناء الأقصر وضيوف المدينة من السائحين وجمهور من ذوي القدرات الخاصة شهدت الساحة في اليوم الختامي حلقة سامر تحطيب ولعبة عصا بين شيوخ ولاعبى التحطيب من محافظات الأقصر وسوهاج والمنيا وقنا على أنغام المزمار البلدي والطبول وسط حضور وتشجيع جماهيري كبير من أهالي الجنوب.

وأضاف القصر، أن فرقة المنيا للفنون الشعبية واصلت تقديم فقراتها المميزة، بجانب تابلوه استعراضي لفرقة ملوي "العصا"، فيما شاركت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراض "التحطيب، الكف الصعيدي"، بمصاحبة المطرب عمار حساني.

ووتابع: "قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء باقة من الأغاني التراثية والفكلور الشعبي منها "سلام عليا، أه يا زين يا أسمر، يا ما دقت على الراس طبول، سلم المشربية"، كما شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية باستعراض بعنوان "القصب القناوي"، وشاركت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بعرض "التنورة" على أنغام أغنية يا مدد صلى الله على محمد".

واستمرت الفعاليات مع عرض فني استعراضي لفرقة بني سويف للفنون الشعبية "جريد النخل العالى، العصا"، بينما شاركت فرقة سوهاج للفنون الشعبية باستعراض "العصا "، وعروض المهرجان من إخراج الفنان أحمد الشافعي.

وأشار قصر ثقافة الأقثر، إلى أن فعاليات الختام حضرها عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عزة الحسيني مدير مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من الإعلاميين، ونخبة من القيادات الثقافية.

وشارك بالمهرجان 9 فرق فنون شعبية تابعة لهيئة قصور الثقافة، ويسعى المهرجان إلى تكريس فنون لعبة التحطيب، للتشجيع على توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفي المناسبات الكبرى والأفراح، ونجحت مصر في إدراج اللعبة عام 2016 بقائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.