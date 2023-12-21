القسام: قوة مشتركة مع سرايا القدس استهدفت آليتين عسكريتين في حي الشيخ رضوان

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن مقالتليها أبلغوا بالإغارة على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال، والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة، وتمكنهم من الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين، وذلك بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة اليرموك بمدينة غزة.



وأضافت عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، منذ قليل: "بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة؛ مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس يبلغون عن استهدافهم آليتين عسكريتين من نوع ميركفاه، بالقذائف المضادة للدروع".



وأكدت استهداف 7 آليات إسرائيلية في محاور القتال المختلفة، وتحقيق إصابات محققة بها وتدمير واحتراق بعضها بالكامل.



وكانت القسام، ذكرت في وقت سابق، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة.



وأشارت القسام، إلى تأكيد مقاتليها قتل 11 جنديًا من أفرادها، ثم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود.



وذكرت أن مقاتليها تمكنوا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة "تاندوم".



وأضافت أن مقالتيها تمكنوا أيضا من قنص جنديين إسرائيليين في محيط مسجد فلسطين بمدينة غزة، مؤكدين إصابتهم إصابة محققة في الرأس وسقوطهم عن الآليات.