المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال قتل 97 صحفيا واعتقل 8 آخرين منذ 7 أكتوبر

ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بقصف وتدمير قوات الاحتلال لمقره الرئيسي، ومقر شبكة الرأي الفلسطينية.

وقال تصريح صحفي، تلقته وكالة «قدس برس»: «ندين ونندد بأشد العبارات قصف وتدمير طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية لمقر المكتب الإعلامي الحكومي ولمقر شبكة الرأي الفلسطينية التابعة للمكتب في مدينة غزة».

ونوه أن «استهداف المقرات الإعلامية يأتي في إطار سياسة الاحتلال الفاشلة بترهيب وتخويف تلك المؤسسات، ومحاولة منعها من تصدير الموقف الرسمي لوسائل الإعلام المختلفة، ومن مواصلة التغطية الإعلامية وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء والواقع بشكل عام في قطاع غزة».

وذكر أن «جيش الاحتلال قتل خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 97 صحفياً وصحفيةً، بينهم شهداء من المكتب الإعلامي الحكومي، واعتقل 8 صحفيين وأصاب العشرات منهم»، منوهًا أن «الأمر يدلل على أن كل من يعمل في حقل الصحافة والإعلام هو في دائرة القتل والاستهداف المتعمد، في إطار سياسة الترهيب والتخويف الفاشلة».

وطالب «كل الأجسام الإعلامية والاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحافة والإعلام الفلسطيني، والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال»، مناشدا الضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين، وضد المدنيين والأطفال والنساء.