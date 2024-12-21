إزالة 22 حالة تعد على أراضى الدولة بالإسماعيلية

نفذ مركز الإسماعيلية إزالة ٢٢ حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على أملاك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ٤ أفدنة و٢٢ قيراطا، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة، والتي تنفذ في الفترة من ٧ ديسمبر حتى ٢٧ ديسمبر الجارى، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تضمنت الحملة إزالة ٢١ حالة تعد على أراضي زراعية بولاية الزراعة بمساحة فدان و ١٠ قراريط بجمعية العاشر من رمضان لأسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، واستراداد حالة تعد واحدة لأرض من أملاك الدولة بولاية المحافظة والتى رفضت بالتقنين على مساحة ٣ أفدنة و١٢ قيراطا.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وفقًا للبرنامج الزمني، مشددًا على التعامل الفوري حيال أى حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.