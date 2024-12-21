في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، احتفالية ثقافية فنية بعنوان "يوم مصري نيبالي"، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب غدا الأحد ٢٢ ديسمبر، ويتضمن اليوم مسابقات في الرسم وفن الأركيت والتصوير الفوتوغرافي، وتجربة الزي النيبالي التقليدي.

وعلى المسرح الكبير تبدأ فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة نيبال، وكلمة الباحث أحمد عبد العليم رئيس المركز، ثم كلمة سفير دولة نيبال، ثم كلمة الأمين العام للمجلس.

يعقبها مجموعة من الفقرات الفنية كعرض استعراضي لفرقة "بنات وبس"، وعرض لفريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم، عرض عرائس ماريونت. وعرض الأراجوز، ورشة حكي عن نيبال.

وفي الختام يتم توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين في مسابقة "نيبال في عيون أطفال العالم"، وتقديم درع للسفير مقدم من المركز القومي لثقافة الطفل.

كما يقام على هامش اليوم العديد من المعارض الفنية منها معرض رسومات نيبال في عيون أطفال مصر، معرض اللعبة اليدوية، معرض أشغال يدوية، معرض لأحدث إصدارات المركز، معرض أركت، معرض تراثي من سفارة نيبال، معرض الحرفي الصغير (الرسم على الزجاج- صناعة الشمع)، معرض الحرف البيئية.