حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الإسماعيلي وبيراميدز التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز، في لقاء أقيم على ملعب الإسماعيلية.

وبادر الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل أسامة جلال في الدقيقة 45، أما الشوط الثاني بالكامل لم يتم تسجيل أي أهداف خلاله.

وبهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة في الدوري، بعدما خسرا في الجولة الرابعة، حيث تلقى بيراميدز الهزيمة من المصري بنتيجة 1-0، أما الإسماعيلي فكان خاسرا من إنبي بهدف دون رد أيضًا.

مشوار الإسماعيلي في الدوري:

1- التعادل مع المحلة 0-0.

2- الهزيمة من سيراميكا 1-0.

3- الفوز على بتروجيت 1-0.

4- الخسارة من إنبي 1-0.

5- التعادل مع بيراميدز 1-1.

مشوار بيراميدز في الدوري:

1- التعادل مع بتروجيت 1-1.

2- الفوز على إنبي 2-1.

3- الفوز على البنك الأهلي 3-1.

4- الخسارة من المصري 1-0.

5- التعادل مع الإسماعيلي 1-1.

بيراميدز تواجد بهذه النقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، أما فريق الإسماعيلي فيتواجد في المركز الـ 13 برصيد 5 نقاط فقط.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل مع حرس الحدود في الجولة السادسة، أما بيراميدز يلتقي مع فاركو في نفس اليوم.