محافظ أسيوط: ضبط 893 مخالفة تموينية خلال أسبوع

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن نتائج حملات التفتيش المكثفة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي لضبط المخالفات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن الحملات أسفرت عن ضبط 893 مخالفة تموينية متعلقة بالغش التجاري، وبيع السلع مجهولة المصدر، والتلاعب بالأسعار، والامتناع عن بيع السلع الأساسية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشدداً على تكثيف الحملات المفاجئة والتصدي لأي ممارسات غير مقبولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار تشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية والرقابة على الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار.

وأسفرت الحملات على مدار أسبوع على تحرير 893 محضرا تموينيا للمخابز البلدية والأسواق منها، 129 محضرا في مجال الأسواق، حيث تم ضبط محطة وقود وذلك لتصرفها في 2274 لتر سولار، وضبط 76 كيلو لحوم فاسدة، وضبط مخزن غير مرخص بداخله أدوية خاصة بوزارة الصحة، و48 جركن زيت طعام بدون فواتير، و9 لفات دقيق، و7 شكاير مكرونة بدون فواتير، كما تم تحرير محضرين سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومحضر تجميع 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، فضلاً عن ضبط تاجر تمويني تصرف في 255 كيلو سكر تمويني و272 زجاجة زيت تمويني، وتجميع 205 أكياس مكرونة، وتصرف في 140 باكو شاي تمويني، وتصرف في 44 علبة جبن، بالإضافة إلى ضبط مشروع جمعيتي تصرف في47 كيلو سكر تمويني، و27 زجاجة زيت تمويني، و259 كيس مكرونة، وتجميع 1675 باكو شاي تمويني، و7 علب جبنة تمويني.



كما تم ضبط مشروع أخر تصرف في 2530 كيلو سكر تمويني، و 2480 زجاجة زيت و1449 كيس مكرونة و241 باكو شاي تمويني، و303 علب جبن، كما تم تحرير محضر تصرف لمستودعين بوتجاز لتصرفهما في 250 أسطوانة بوتجاز، وتحرير 7 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات بوتاجاز، و11 محضر غلق تجار تموينيين، وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار التموينية المقررة، وتحرير 12 محضر سجائر بأزيد من السعر، و6 محاضر لمنشآت لمزاولة النشاط بدون ترخيص، و61 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.



أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 764 محضرا متنوعا ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تؤثر على استقرار الأسواق أو جودة السلع، مشيراً إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".