«احكيلي» يرفع لافتة كامل العدد بسينما الزمالك

حظى فيلم الدراما الوثائقية "احكيلي" للمخرجة والمنتجة ماريان خوري، على عرض جماهيري كامل العدد في سينما الزمالك، وذلك في إطار انطلاقته بدور العرض المصرية.

وجاء ذلك بعد العرض الخاص للفيلم في سينما زاوية والإقبال الجماهيري منذ بدء عرضه يوم 15 يناير الماضي، ومن المقرر إطلاق الفيلم بسينماتي أمريكانا بلازا الشيخ زايد، وبوينت 90 التجمع الخامس، وسيتم الإعلان عن موعد إطلاقه قريبًا على صفحة الفيلم.

وعبّرت ماريان خوري عن سعادتها منذ انطلاق عروض الفيلم تجاريًا واستيعاب الجمهور المصري لكافة أشكال الفنون وسيعرض الفيلم بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركاته في المهرجانات السينمائية المقبلة التي سيعلن عنها بالتتابع.

وكان الفيلم قد حصل على جائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.

وحصد الفيلم العديد من الأراء النقدية الإيجابية عربيا وعالما، فكتبت مجلة "Variety" نواجه من خلال فيلم إحكيلي الأسرار والآلام، حيث يغوص الفيلم في تاريخ عائلاتنا وهويتنا وجذورنا الجغرافية من خلال بعض الأسئلة الوجودية والعاطفية، وجريدة "Daily Star" من خلال يوسف شاهين، يُسلّط فيلم احكيلي الضوء على التراث العالمي.

وكتب عصام زكريا: "يبدو «احكيلي» كفيلم منزلي الصنع بسيط، من تلك النوعية التي راجت مؤخرا، ولكنه يُخفي تحت هذا السطح الهادئ أعماقا مخيفة وعوالم بديعة من المشاعر والأفكار".