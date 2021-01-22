العراق: إصابة 3 مدنيين في قصف تركي شمال البلاد

أصيب ثلاثة مدنيين، اليوم الجمعة، بجروح إثر قصف تركي استهدف ناحية جمانكي في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك شمال البلاد.



وحسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء اليوم الجمعة، قال مدير ناحية جمانكي آلند أمير لوكالة إن «القصف الجوي التركي استهدف أطراف قرية (كري) التابعة لناحية جمانكي في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك»، مبينًا أنه «أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين مدنيين بجروح خفيفة».



وأشار إلى أن «القصف أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بمنازل الجرحی».



وأضاف أن «هنالك قصفًا آخر لمواقع حزب العمال الكردستاني (pkk) في منطقة كشان التابعة لناحية باتيفا في قضاء زاخو»، مفصحًا عن «حدوث معارك بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال في جبل خامتير بناحية دركار التابعة لقضاء زاخو، وأن الطيران التركي ما يزال يحلق فوق سماء تلك المنطقة».