يحيى الفخراني ومحمد سعد يجتمعان فنيا لأول مرة برعاية نجيب ساويرس

قرر رجل الأعمال نجيب ساويرس، إحياء آخر أفلام المؤلف والسيناريست الراحل، وحيد حامد، الذي يشهد على أول لقاء فني بين الفنانين يحيى الفخراني ومحمد سعد، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



الفيلم يحمل اسم "الصحبة الحلوة"، وستتولى المخرجة ساندرا نشأت مهمة إخراجه بعدما اتصل بها ساويرس ووجد استحسانا منها، ومن المقرر أن يتم التحضير للفيلم من أجل تصويره خلال الفترة القادمة، بحسب برنامج "إي تي بالعربي".



وكانت آخر الأعمال التي انتهى وحيد حامد من كتابتها قبل رحيله فيلم "الصحبة الحلوة"، والجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية.



وتوفي المؤلف والسيناريست وحيد حامد قبل أسابيع، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.



وكان حامد توفي في وقت مبكر داخل أحد المستشفيات، بعدما قضى أيامه الأخيرة في العناية الفائقة لتدهور حالته الصحية.



وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة على المشاركة في جنازته، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا، ومنهم الفنانون عزت العلايلي ولبلبة وكريم عبدالعزيز والسيناريست بشير الديك.



وولد وحيد حامد في يوليو 1944 بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة.



وفي بداية مشواره، كتب في الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون.



وقدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عديدة بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.



ومن أشهر أفلامه "طائر الليل الحزين" و"آخر الرجال المحترمين" و"التخشيبة" و"البريء" و"أنا وأنت وساعات السفر" و"الدنيا على جناح يمامة" و"الراقصة والسياسي" و"المساطيل" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"سوق المتعة" و"معالي الوزير" و"دم الغزال" و"احكي يا شهرزاد".



وشكل وحيد حامد ثنائيا سينمائيا مع عادل إمام استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للفنان المعروف بأدواره الكوميدية، ومن هذه الأفلام "الهلفوت" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" و"الغول" و"اللعب مع الكبار" و"الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"طيور الظلام" و"النوم في العسل".



وقدم على مدى مشواره العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها "أحلام الفتى الطائر" و"البشاير" و"سفر الأحلام" و"العائلة" و"الدم والنار" و"أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" و"الجماعة".